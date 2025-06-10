В Узбекистане проходит Ташкентский международный инвестиционный форум

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в пленарном заседании IV Ташкентского международного инвестиционного форума. В своей речи господин Мирзиёев сообщил о проведении финансовых реформ в стране и планах по производству продукции из технологических минералов при поддержке Международного валютного фонда и Всемирного банка.

«Мы начали большие реформы и в системе страхования. Были созданы Национальная перестраховочная компания и Глобальная цифровая платформа перестрахования»,— сказал Шавкат Мирзиёев (цитата по сайту президента Узбекистана).

Он добавил, что в стране выявлены крупные запасы вольфрама, молибдена, магния, лития, графита, ванадия, титана и других минералов. Запасы оцениваются в $3 трлн. В Ташкентской и Самаркандской областях создаются технопарки «Металлы будущего», инвесторам предложат десятилетние налоговые каникулы по рентному налогу.

Всего форум посетило 7,5 тыс. делегатов, в том числе около 3 тыс. гостей почти из 100 стран мира. В мероприятии поучаствовали президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, премьер-министр Азербайджана Али Асадов, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, вице-премьер России Александр Новак, а также главы Нового банка развития Дилма Русеф и Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.