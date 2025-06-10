В Коми грузовые вагоны сошли с рельсов

В Республике Коми на станции Ветласян в 17:26 по местному времени при маневрах произошел сход двух грузовых вагонов. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД). Причины схода вагонов устанавливаются.

В сообщении не указано, какие именно маневровые передвижения выполнял поезд. Речь может идти о передвижениях как в границах станции или электродепо, так и на закрытом пути перегона.

В результате схода вагонов никто не пострадал. Повреждений поезда не зафиксировано. В СЖД уточнили, что ситуация не повлияла на движение поездов. Последствия инцидента устраняют сотрудники восстановительного поезда.

Екатерина Отрашкевич