В Свердловской области в партии перца из Армении обнаружили опасный вирус

В партии свежего перца, весом 18,5 т, поступившей в Свердловскую область из Армении, выявлен карантинный объект, наличие которого подтверждено лабораторной экспертизой. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В ходе карантинного фитосанитарного контроля в партии был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата, который запрещен в России. Вирус поражает томаты и перец, приводя к снижению урожая и ухудшению качества плодов. Он распространяется через семена, насекомых и оборудование.

В отношении зараженной продукции собственником выбрана мера в соответствии с требованиями карантинного законодательства РФ.

Ранее на склад временного хранения в Екатеринбурге поступила партия томатов из Узбекистана (9 тонн) и Туркменистана (3 тонны), в которой был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата. Грузополучатель принял решение об уничтожении зараженной партии плодов.

Полина Щуцкая