SABA: хуситы запустили ракету в сторону Израиля

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) запустило ракету в сторону Израиля. Об этом сообщает государственное информационное агентство Йемена SABA. Оно также опубликовало несколько коротких видеороликов, на которых, как утверждает SABA, запечатлен полет ракеты.

На одном из опубликованных SABA видео ракета пролетает недалеко от самолета. Израильские силы ПВО, утверждает агентство, не смогли перехватить ракету. Агентство отмечает, что после входа ракеты в воздушное пространство Израиля там зазвучал сигнал воздушной тревоги, а вскоре раздались взрывы.

Официальные ресурсы хуситов об ударе не сообщали. Также о запуске ракеты со стороны Йемена не сообщал Израиль.

После атаки Израиля по аэропорту в Сане, которую контролируют хуситы, и уничтожения последнего самолета, находившегося в распоряжении группировки, представители движения заявили о намерении атаковать гражданскую авиацию Израиля.

Подробнее о планах хуситов — в материале «Ъ» «Самолетам Израиля грозят прилетами».