Решал квартирный вопрос

Как стало известно «Ъ-Ростов», местный суд рассмотрит резонансное уголовное дело о мошеннической схеме хищения социальных выплат. По версии следствия, граждане безосновательно подавали заявления на компенсации для приобретения жилья по программе развития шахтерских городов, а судья Шахтинского горсуда Сергей Шам удовлетворял соответствующие иски. Ущерб бюджету, причиненный действиями мошенников, оценивается в 70 млн руб. По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, бывший судья намерен отправиться на СВО.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону поступило уголовное дело о хищениях социальных выплат в городе Шахты. В деле — около 40 эпизодов по статьям о покушении на мошенничество при получении выплат, о мошенничестве при получении выплат, служебном подлоге и вынесении заведомо неправосудных решений (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.2; ч. 4 ст. 159.2; ч. 2 ст. 292, ч. 1 и ч. 2 ст. 305 УК РФ).

Главный фигурант дела — экс-судья Шахтинского городского суда Сергей Шам, вместе с ним на скамье подсудимых окажутся еще 13 физлиц. Господину Шаму 48 лет, он был назначен мировым судьей в 2010 году, а в августе 2012-го — федеральным судьей горсуда. В 2022 году Сергея Шама отправили в отставку по собственному желанию. Затем региональная квалификационная коллегия лишила его статуса судьи.

По версии следствия, не позднее мая 2019 года у фигуранта и его сообщников — юриста Демидовой и некоего Крученко — возникла идея о хищении бюджетных денег, выделяемых на расселение из ветхого жилья обитателей шахтерских поселков в соответствии с постановлением правительства РФ от 2005 года.

Как указано в материалах дела, господин Крученко подыскивал лиц, которых прописывали в квартиры, чьи собственники не имели права на получение субсидий для улучшения жилищных условий. После такого «уплотнения» госпожа Демидова, по данным следователей, подавала от имени жильцов иски в суд на получение субсидий, а судья Шам их удовлетворял. Причиненный бюджету ущерб оценивается в 70 млн руб.

По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, Сергей Шам признал вину в ходе следствия и на первом заседании по делу, назначенном на 19 июня, намерен подать ходатайство об отправке его в зону специальной военной операции.

Заведующий адвокатским филиалом «Ключко, Ландау и партнеры» Антон Ключко отметил, что уход главного фигуранта дела на СВО вряд ли станет препятствием для продолжения слушания дела в суде. «Введенные в 2024 году поправки в УПК РФ оставляют этот вопрос на разрешение судье. Если он посчитает, что производство по уголовному делу можно будет продолжить в отсутствие одного из обвиняемых, тогда уголовное дело в отношении заключившего контракт будет приостановлено, а в отношении остальных фигурантов уголовное судопроизводство будет продолжено»,— пояснил юрист.

Кристина Федичкина