В Нижнесергинском районе обнаружили хищение бюджета на авиационной лесоохране

В прокуратуре Нижнесергинского района (Свердловская область) возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в ГБУ Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов». Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка установила, что с апреля по октябрь 2024 года дочь начальника Нижне-Сергинского участка организации лесоохраны числилась лесоводом, находясь в его прямом подчинении. При этом начальник не сообщил о возникновении конфликта интересов.

Проверка прокуратуры выявила, что дочь начальника фактически не выполняла трудовые функции лесовода, но получила заработную плату в размере более 226 тыс. руб.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. В результате в отношении начальника Нижне-Сергинского участка ГБУ «Уральская база авиационной охраны лесов» возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Ранее заместитель начальника департамента лесного хозяйства по УрФО Сергей Куплевацкий сообщил, что ущерб от лесных пожаров в Уральском федеральном округе (УрФО) составил 13,5 млн руб., из которых 11 млн руб. потратили на тушение. По его словам, в этом году в регионах Урала зафиксировано 183 пожара на площади 1,8 тыс. га.

Полина Щуцкая