На ПМЭФ-2025 пресс-центр будет располагаться в шатре на улице

На Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году пресс-центр будет располагаться в шатре на улице — между павильонами H и G. Об этом в рамках годового отчета бизнес-ассоциации SPIBA рассказал Алексей Вальков, директор ПМЭФ и замглавы фонда «Росконгресс», выступающего организатором мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам господина Валькова, пресс-центр в шатре на ПМЭФ-2025 по площади будет больше, чем в предыдущие годы, когда он располагался в павильоне. Освободившееся пространство в новом году займут экспоненты форума.

Петербургский международный экономический форум в 2025 году будет проходить в период с 18 по 21 июня. Его основная тема: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Участие в ПМЭФ-2025 подтвердили свыше 90 стран.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил участие главы государства в ПМЭФ-2025. Господин Путин традиционно выступит на пленарном заседании форума.

Дарья Астанина