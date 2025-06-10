Путин рассказал, что значит быть гражданином

На заседании Совбеза России президент Владимир Путин затронул тему традиционных ценностей. Он подчеркнул важность прививания их подрастающему поколению. По его словам, дети и подростки должны понимать, что значит быть гражданином.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Быть гражданином — это значит знать и уважать историю страны, не предавать своих корней, трудиться для близких, для малой родины, для Отечества, брать на себя ответственность за его будущее»,— пояснил президент (цитата по сайту Кремля). Он добавил, что молодое поколение «знает, что такое свобода и ответственность, и не отделяет свою судьбу от страны».

Продолжая тему традиционных ценностей, Владимир Путин заявил, что главные ценности России — единство, приверженность правде и семья. По мнению президента, сейчас в мире происходит навязывание «неолиберальных ценностей», которые он назвал «тоталитарными моделями». Защита традиционных ценностей для России, считает господин Путин, важна и актуальна.