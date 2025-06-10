Предпринимательницу осудили за магазин на Пулковском шоссе с продуктами из Европы

Жительницу Калининграда признали виновной в хранении и сбыте немаркированных продовольственных товаров в особо крупном размере. Речь идет о магазине на Пулковском шоссе, где продавались продукты из европейских стран.

Московский районный суд Санкт-Петербурга дал ей два года лишения свободы условно с испытательным сроком в год, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре. Женщина также оштрафована на 50 тыс. рублей.

С октября 2023 года по февраль 2024-го в магазине продавались и хранились продовольственные товары без маркировки и обязательной информации. Общая стоимость продукции превысила 22 млн рублей. Ее изъяли и конфисковали.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что магазин электроники с низкими ценами PiterGSM приостановил работу.

Татьяна Титаева