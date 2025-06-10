В Ярославской области выявили факты продления срока годности молока

На территории Ярославской области специалисты Россельхознадзора выявили неоднократное продление срока годности молока. Об этом сообщили в управлении ведомства по Тверской и Ярославской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сроки продлевались через производственные транзакции в государственной информационной системе «Меркурий». Сначала уполномоченное лицо ООО из пастеризованного молока со сроком годности до 1 июня получило аналогичный товар со сроком годности до 3 июня. Впоследствии срок годности был увеличен до 4 и до 5 июня, а потом еще на два и следом на три дня.

«Срок годности молока пастеризованного составляет не более семи дней, но согласно цепочке вышеуказанных производственных действий срок годности данной продукции увеличился на девять дней, вследствие чего ставится под сомнение качество и безопасность производимой молочной продукции»,— говорится в сообщении Россельхознадзора.

В ведомстве подчеркнули, что из-за подобных действий невозможно установить реальный срок годности молока. На основании выявленных нарушений предприятию направлено предостережение.

Алла Чижова