Time посвятил обложку нового выпуска борьбе Трампа с нелегалами

Журнал Time представил обложку нового номера. Она посвящена миграционной политике администрации президента США Дональда Трампа. На обложке изображена рука с факелом, стилизованным под голову президента, на фоне колючей проволоки — отсылка на статую Свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Time Фото: Time

«Новая обложка Time: изнутри беспрецедентных усилий администрации Трампа по депортации миллионов людей»,— говорится в публикации журнала в соцсети Х.

6 июня в Лос-Анджелесе вспыхнули беспорядки из-за действий Иммиграционной и таможенной службы США, занятой по распоряжению Белого дома поимкой и высылкой нелегалов из страны. Для подавления волнений Дональд Трамп распорядился отправить в город, который считается одним из городов—убежищ для мигрантов, 2 тыс. бойцов Национальной гвардии. Власти Калифорнии, поддерживающие демократов, обвинили администрацию президента США в попытке напугать собственных граждан.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «В Лос-Анджелесе усилили столкновения с Трампом».