Love Republic представили новый свадебный дроп

Российская марка Love Republic выпустили коллекцию Wedding — для свадебных церемоний и шумных девичников. В нее вошли платье-бандо с пышной асимметричной юбкой, комплект из жатого жаккарда с юбкой-тюльпаном и асимметричным топом, а также оверсайз-жилет, прямые брюки со складками, бермуды, двухслойное платье со складками в двух оттенках, объемные брюки barrel fit, корсетный топ с баской — все в контрастной палитре из кремового и черного и декором из роз.

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