ФАС разработала методику ограничения роста цен на гостиницы в период ПМЭФ и ВЭФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России создала методику контроля и ограничения роста цен на гостиницы во время крупных международных форумов в Санкт-Петербурге, Сочи и Владивостоке. Речь идет о Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и Восточном экономическом форуме. Об этом сообщил глава ведомства Максим Шаскольский.

По его словам, методика позволяет прогнозировать цены на размещение в отдельные дни проведения этих форумов с помощью простого и ограниченного механизма. Разработка основывается на основных параметрах: базовой стоимости квадратного метра в гостиницах различных категорий, специальном коэффициенте, площади номеров и общих ценах по региону.

«Будем смотреть базовый период — скажем так, начало июня. Посмотрим цены до форума, посмотрим цены после и будем также докладывать и предлагать решения»,— отметил господин Шаскольский (цитата по ТАСС).

Глава ФАС добавил, что регулирование стоимости проживания важно для обеспечения доступности мероприятий для международных делегаций, инвесторов и участников из разных стран, особенно с развивающихся рынков. Вопрос о применении методики будет обсуждаться после ПМЭФ 2025 года.