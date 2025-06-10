Более 250 тыс. жителей Херсонской области остались без света

В Херсонской области из-за аварии на подстанции отключено электричество в 11 муниципальных округах. По данным региональной администрации, без электроснабжения остаются 256 064 жителя.

Авария затронула 392 населенных пункта, включая Генический, Новотроицкий, Ивановский и другие округа. Все 110 социально значимых объектов переведены на аварийное питание.

Администрация региона ведет работы по восстановлению энергоснабжения. На данный момент сроки полного возобновления подачи электроэнергии не называются.

Накануне аварийное отключение света произошло в соседней Запорожской области. 2 июня в результате атаки ВСУ в северо-западной части региона было повреждено высоковольтное оборудование. По словам губернатора Евгения Балицкого, в связи с атаками ВСУ ситуации с отключением могут повторяться.