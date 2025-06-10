С начала года Пулково обслужил 1,4 млн пассажиров международных рейсов

Количество пассажиров, воспользовавшихся международными рейсами в аэропорту Пулково с начала 2025 года, составило 1 млн 410 человек, что на 20% больше показателя за январь-май прошлого года. Количество рейсов год к году также выросло на 14% до 8400 штук, сообщил глава Пулковской таможни Анатолий Тимощенков на пресс-конференции во вторник, 10 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Самыми популярными странами среди пассажиров стали Турция, Узбекистан, ОАЭ, Китай и Египет. Всего в осенне-летнем сезоне рейсы из Пулково будут осуществляться по 42 международным направлениям.

По прогнозам господина Тимощенкова, к концу 2025 года пассажиропоток Пулково по международным направлениям может достичь 4,5 млн человек против 3,7 млн в прошлом году.

При этом глава таможни уточнил, что международный терминал воздушной гавани при нынешнем объема пассажиропотока загружен всего на 30% от своей предельной пропускной способности.

Владимир Колодчук