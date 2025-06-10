Защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон признан лучшим новичком сезона НХЛ

Американский защитник «Монреаль Канадиенс» 21-летний Лэйн Хатсон стал обладателем «Колдер Трофи» — награды, вручаемой лучшему новичку сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лэйн Хатсон

Фото: James Guillory-Imagn Images / Reuters Лэйн Хатсон

Фото: James Guillory-Imagn Images / Reuters

Лауреат «Колдер Трофи» определяется тайным голосованием членов Ассоциации спортивных журналистов НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Номинант не может быть старше 26 лет. Кроме Хатсона на награду также претендовали нападающий «Сан-Хосе Шаркс» канадец Маклин Селебрини и вратарь «Калгари Флеймс» американец Дастин Вольф.

В прошедшем регулярном чемпионате Хатсон провел 82 игры, записав в свой актив 66 очков (6 голов+60 передач). «Монреаль» выбрал Хатсона на драфте НХЛ в 2022 году во втором раунде под 62-м номером. Американец дебютировал за команду 15 апреля 2024 в матче против «Детройт Ред Уингз», в котором отметился голевой передачей. Хатсон стал вторым в истории «Монреля» обладателем «Колдер Трофи», до него этот приз получал канадский вратарь Кен Драйден (1971/72).

Из советских и российских игроков обладателями «Колдер Трофи» становились Сергей Макаров (1990), Павел Буре (1992), Сергей Самсонов (1998), Евгений Набоков (2001), Александр Овечкин (2006), Евгений Малкин (2007), Артемий Панарин (2016), Кирилл Капризов (2021).

Таисия Орлова