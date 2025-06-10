В Крыму ввели режим ЧС из-за весенних заморозков

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен на территории городского округа Судак, а также Белогорского, Нижнегорского, Красногвардейского и Первомайского районов Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, причиной ЧС стали апрельские и майские заморозки, которые нанесли серьезный ущерб сельскому хозяйству региона.

Министерству сельского хозяйства Крыма господин Аксенов поручил организовать мероприятия по ликвидации последствий заморозков, а главам администраций муниципальных образований — обеспечить их выполнение.

Заморозки стали следствием резкого похолодания после аномально теплой погоды в марте, когда температура упала ниже нуля, а в отдельных районах выпал снег. Две волны заморозков серьезно повлияли на плодоношение ряда культур. Как заявлял глава Минсельхоза Крыма Денис Кратюк, из-за понижения температуры урожай персиков, черешни и сливы в Крыму будет на 20% меньше.