Из-за порыва в районе Новошахтинска остановились две насосные станции

В Новошахтинске, в районе поселка Юбилейного произошел порыв, из-за которого остановились насосные станции «Полевая» и «Западная». Об этом сообщили в министерстве ЖКХ Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из-за порыва приостановлена подача воды в направлениях: Новая Соколовка, 1-е, 2-е отделение 6 Совхоза, ЖБК, Юбилейный, Западный, 3-й Микрорайон, Горького, Радио, Михайловка, Городская и в центр города Новошахтинска.

Константин Соловьев