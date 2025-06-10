Гендиректор «Черноморца»: вопросы по матчу с «Сочи» закрыты

Генеральный директор новороссийского ФК «Черноморец» Максим Пономарев заявил, что после личной встречи с председателем наблюдательного совета Сергеем Шишкаревым вопросы по матчу «Черноморец» — «Сочи» были закрыты. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Черноморец» Фото: ФК «Черноморец»

Ранее совладелец и председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев заявил, что руководство «Черноморца» пыталось манипулировать результатом матча с «Сочи» в последнем туре ФНЛ. Инвестор подчеркнул, что футболисты отказались от каких-либо предложений, продемонстрировав принципиальную позицию.

«Хочу прояснить ситуацию, вызвавшую широкий резонанс. У меня состоялся личный и конструктивный разговор с Сергеем Николаевичем Шишкаревым. Все вопросы, связанные с матчем "Черноморец" — "Сочи", были закрыты. Все недоразумения и вопросы полностью устранены»,— подчеркнул господин Пономарев.

По его словам, клуб в межсезонье ждут серьезные изменения — как в спортивной, так и в организационно-структурной части.

«Мы обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия и поддержки клуба со стороны Сергея Николаевича. Он вновь подчеркнул, что ни в коем случае не отворачивается от «Черноморца». Для меня и менеджмента клуба впереди предстоит большая работа»,— подчеркнул гендиректор клуба.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что администрация Новороссийска поддержит ФК «Черноморец» после ухода из клуба инвестора Сергея Шишкарева.