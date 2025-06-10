ТАСС: Игорь Никитин покинул «Локомотив»

Соглашение между ярославским ХК «Локомотив» и Игорем Никитиным расторгнуто. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

На странице клуба на сайте КХЛ Никитин больше не фигурирует как главный тренер.

«Клуб прислал об этом [расторжении контракта] соответствующее уведомление в лигу»,— приводит ТАСС слова источника.

Вместе с тем на сайте ХК «Локомотив» Игорь Никитин продолжает значиться наставником. Официально клуб не объявлял о расторжении контракта. Ранее сообщалось, что Игорь Никитин перейдет в ЦСКА.

Алла Чижова