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ТАСС: Игорь Никитин покинул «Локомотив»

Соглашение между ярославским ХК «Локомотив» и Игорем Никитиным расторгнуто. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Фото: ХК «Локомотив»

Фото: ХК «Локомотив»

На странице клуба на сайте КХЛ Никитин больше не фигурирует как главный тренер.

«Клуб прислал об этом [расторжении контракта] соответствующее уведомление в лигу»,— приводит ТАСС слова источника.

Вместе с тем на сайте ХК «Локомотив» Игорь Никитин продолжает значиться наставником. Официально клуб не объявлял о расторжении контракта. Ранее сообщалось, что Игорь Никитин перейдет в ЦСКА.

Алла Чижова

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