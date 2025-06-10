ТАСС: Игорь Никитин покинул «Локомотив»
Соглашение между ярославским ХК «Локомотив» и Игорем Никитиным расторгнуто. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Фото: ХК «Локомотив»
На странице клуба на сайте КХЛ Никитин больше не фигурирует как главный тренер.
«Клуб прислал об этом [расторжении контракта] соответствующее уведомление в лигу»,— приводит ТАСС слова источника.
Вместе с тем на сайте ХК «Локомотив» Игорь Никитин продолжает значиться наставником. Официально клуб не объявлял о расторжении контракта. Ранее сообщалось, что Игорь Никитин перейдет в ЦСКА.