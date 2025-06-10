Директора турфирмы из КБР подозревают в присвоении 78 млн рублей
Директора туристической компании в Кабардино-Балкарии арестовали по подозрению в присвоении 78 млн руб. госсубсидий, выделенных на создание экопарка в Черекском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
«По данным следствия, 53-летний руководитель представил в профильное ведомство бизнес-план по созданию экопарка в Черекском районе и подал заявку на получение бюджетного финансирования. Однако взятые обязательства по строительству экопарка предприниматель не исполнил»,— следует из сообщения.
Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.