Директора турфирмы из КБР подозревают в присвоении 78 млн рублей

Директора туристической компании в Кабардино-Балкарии арестовали по подозрению в присвоении 78 млн руб. госсубсидий, выделенных на создание экопарка в Черекском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

«По данным следствия, 53-летний руководитель представил в профильное ведомство бизнес-план по созданию экопарка в Черекском районе и подал заявку на получение бюджетного финансирования. Однако взятые обязательства по строительству экопарка предприниматель не исполнил»,— следует из сообщения.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.

Николай Аксенов