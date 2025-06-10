Путин отметил важность возвращения в российские школы воспитания

Президент Владимир Путин считает, что возвращение воспитательной составляющей в школьную систему России способствует формированию гармоничной личности. Об этом он заявил на заседании Совбеза России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Такой (воспитательный.— "Ъ") подход важен для детей. Его поддерживают и родители, и педагоги, которые понимают, что воспитание и учеба неотделимы друг от друга»,— сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля).

Также, по его словам, воспитательную функцию выполняют еженедельные занятия «Разговоры о важном». Владимир Путин считает, что в них принимают участие «по-настоящему достойные люди», достижения и труд которых служат примером для учащихся.

Екатерина Отрашкевич