Около 1 тысячи гектаров озимых погибло в Нижегородской области

В Нижегородской области минувшей зимой погибло менее 1 тыс. га озимых культур. По данным областного минсельхоза, это менее 1% от их общего количества. Всего в регионе было посеяно 246,3 тыс. га озимых, из них 235 тыс. га – озимые зерновые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Общий яровой сев в сезоне 2025 года проведен на площади 557,0 тыс. га, что составляет 99% от запланированного объема. В структуре сева яровые зерновые и зернобобовые культуры заняли 384,2 тыс. га (99% к плану).

Также посеяно 13,1 тыс. га картофеля (103% к плану), при этом по овощам план выполнен на 78% (835 га), что связано в основном с переувлажнением почвы в отдельных зонах. Площади посева льна-долгунца составили 3 тыс. га (111% к плану), сахарной свеклы – 12,8 тыс. га (97% к плану).

Яровые масличные культуры посеяны на 59,1 тыс. га (107% к плану), а кормовые – на 83,7 тыс. га (92% к плану).

Андрей Репин