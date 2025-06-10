ВТБ снизит ставки по рыночной ипотеке в июне

Во второй половине июня ВТБ (MOEX: VTBR) уменьшит ставки по рыночной ипотеке на 1,5–2 процентных пункта. Это решение связано со снижением ключевой ставки ЦБ, сообщил банк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Рынок кредитования начинает восстанавливаться. Мы понимаем, что ставки остаются высокими, поэтому делаем акцент на программах господдержки — основном драйвере рынка»,— заявил зампред правления ВТБ Александр Пахомов.

С начала года банк выдал более 24,6 тыс. льготных ипотечных кредитов на 137 млрд руб. ВТБ продолжает сотрудничать с правительством и ЦБ для сохранения доступности льготных программ, подчеркнули в кредитной организации.

После почти трех лет повышения либо сохранения ключевой ставки Банк России 6 июня начал ее снижение — с 21% до 20%. Однако, как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, регулятор сохранит жесткую денежно-кредитную политику.

Подробнее о реакции банков на снижение ставки ЦБ — в материале «Ъ» «Кредитам мало ставки».