Море у берегов Сочи прогреется до +25 градусов в июне

Температура воды в Черном море у берегов Сочи достигнет комфортных +23-25 градусов к концу июня. Об этом сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на руководителя прогностического центра Метео Александра Шувалова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (КЦГМС), сейчас вода у побережья Сочи прогрелась до +21 градуса. Максимальные показатели зафиксированы у берегов Анапы, Новороссийска и Геленджика — +22 градуса. В Туапсе море достигло +20 градусов.

С 7 по 12-14 июня в регионе ожидается солнечная и ясная погода с дневными температурами воздуха от +23 до +25 градусов, местами до +27. Затем прогнозируется прохождение фронтального раздела, который принесет кратковременные грозы и похолодание.

В Новороссийске и других прибрежных районах синоптики предсказывают аналогичную динамику, однако температура воздуха будет в среднем на 3-6 градусов ниже, чем в центральной части Краснодарского края.

В Краснодаре и степных районах Кубани до конца недели ожидается волна жары с дневными температурами около +30 градусов. Далее возможны кратковременные грозы с понижением температуры на +7-8 градусов.

Волнообразные перепады температур будут сохраняться все лето, в основном в центральной части края. В Сочи ситуацию сглаживает море, уточнил господин Шувалов.

С мая по сентябрь курорт планирует принять почти 5 млн туристов. Санитарно-эпидемиологическая обстановка на курортах остается стабильной. Роспотребнадзор провел свыше 1,5 тыс. анализов морской воды в Сочи — микробиологические показатели соответствуют нормам.

Анна Гречко