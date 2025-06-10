Чемпион КХЛ «Локомотив» расторг контракт с главным тренером Игорем Никитиным

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» расторг соглашение с главным тренером Игорем Никитиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник. По словам собеседника агентства, команда прислала «соответствующее уведомление» в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший главный тренер ХК «Локомотив» Игорь Никитин (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Бывший главный тренер ХК «Локомотив» Игорь Никитин (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Контракт 52-летнего специалиста с «Локомотивом» действовал до 2027 года. Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что в это межсезонье Никитин возглавит московский ЦСКА. Он уже руководил клубом с 2017 по 2021 год и выиграл с ним Кубок Гагарина.

Игорь Никитин, возглавивший «Локомотив» в 2021 году, в завершившемся в мае сезоне привел команду к первому в ее истории Кубку Гагарина. По итогам прошедшего чемпионата он был признан лучшим тренером КХЛ в сезоне-2024/25. В прошлом году клуб также играл в финале, однако уступил магнитогорскому «Металлургу».

Таисия Орлова