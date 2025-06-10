В Ярославской области выделили дополнительные деньги на жилье для сирот

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал постановление о выделении дополнительных 86 млн руб. на жилищные сертификаты для детей-сирот. С начала года 47 человек уже получили такие сертификаты, а до конца 2025 года планируется выдать еще 30.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Одновременно с выдачей сертификатов приобретаем жилье для детей-сирот. В прошлом году выделили 91 квартиру. В этом планируем купить и предоставить уже 150 квартир»,— уточнил губернатор.

Жилищные сертификаты дают детям-сиротам возможность самостоятельно выбирать жилье. Для получения поддержки необходимо быть старше 23 лет, работать официально не менее года, иметь доход не ниже МРОТ и не иметь налоговых задолженностей.

Всего за время действия федерального закона в регионе оформлено 106 сертификатов на общую сумму свыше 314 млн руб.

Антон Голицын