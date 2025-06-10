В Ярославской области могут появиться новые образовательные комплексы

Руководители детских садов и школ в Ярославской области обращаются с запросами на объединение в образовательные комплексы. Соответствующие инициативы адресуют губернатору Михаилу Евраеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Министр образования региона Ирина Лобода объяснила, что вместе с повышением зарплат объединение в комплексы приводит к повышению качества образования и эффективности управлениям.

«Поэтому мы выбираем наиболее современные и успешные форматы организации работы. Как показал опыт, именно образовательные комплексы помогают открыть новые возможности за счет объединения финансовых, кадровых и материально-технических ресурсов»,— дополнила госпожа Лобода.

В частности, директор Переславской гимназии Любовь Кольцова считает, что объединение в образовательный комплекс позволит организовать работу по подготовке дошкольников на более качественном уровне.

Напомним, что сейчас в регионе действуют шесть образовательных комплексов, из них половина — в Ярославле, два — в Рыбинске и один — в Переславле. В последнем уже создали условия для групп продленного дня и секций, открылись школьные медиацентры и кружки «ТехноГении».

Алла Чижова