Военный суд в Ростове вынес приговор участнику террористического сообщества

Южный окружной военный суд в Ростове вынес приговор Александру Филипцеву, которого обвиняли в участии в террористическом сообществе по ч. 2 ст. 205.4 и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

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Установлено, что подсудимый, житель Москвы, и еще двое жителей Луганска согласились предоставлять данные о военной и гражданской инфраструктуре для ударов по ней вооруженными формированиями Украины. Для этого подсудимый снимал объекты в Луганской Народной Республике и Краснодарском крае, в городе Сочи. Филипцев передавал ВСУ кадры с перемещением и расположением техники Вооруженных Сил России, а также координаты и фотографии железнодорожных путей.

Приговором суда Филипцева приговором к 15 годам колонии строгого режима.

Константин Соловьев