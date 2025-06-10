В Новороссийске с начала года составили 90 протоколов за незаконную торговлю

С начала 2025 года в Новороссийске провели более сотни выездов для выявления несанкционированных торговли. Специалисты управления торговли и потребительского рынка составили 90 административных протоколов, сообщили в пресс-службе мэрии.

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Торговля вне установленных мест, включая улицы и трассы, не соответствует ветеринарно-санитарным требованиям и является незаконной. Нарушение влечет наложение административного штрафа.

Для физических лиц сумма штрафа составит 4 тыс. руб. На должностных лиц сотрудники управления торговли и потребительского рынка могут выписать штраф в размере 10 тыс. руб. Для юридических лиц сумма штрафа составит 30 тыс. руб.

Алена Воробьева