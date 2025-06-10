Банковские вклады жителей Ставрополья выросли на 23%

Банковские вклады жителей Ставропольского края увеличились на 23% по сравнению с 2024 годом и достигли 537 млрд руб. Об этом сообщило министерство экономического развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Мы активно привлекаем масштабные инвестиции, поддерживаем малый и средний бизнес. Создаются рабочие места, предприниматели, которые составляют основу региональной экономики, увеличивают доходы»,— отметил министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин.

Развитие экономики края происходит в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется под руководством губернатора Владимира Владимирова. Одновременно с ростом депозитов в регионе замедлилась инфляция, однако процесс затронул не все товары потребительской корзины.

Николай Аксенов