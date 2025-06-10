Названы кубанские хутора с населением не более трех человек

Самым малонаселенным населенным пунктом остается хутор Прикубанский в городском округе Анапа, где зарегистрирован всего один житель, рассказали «Ъ-Кубань» в Краснодарстате. Кроме того, на территории края есть несколько хуторов и поселков с минимальным количеством населения — от 2 до 3 человек. В Апшеронском районе хутор Десятый Километр насчитывает три жителя. В Белореченском районе хутор Черниговский — два. В Брюховецком районе хутор Красная Звезда также имеет одного жителя, а хутор Зозова Балка — три. В Туапсинском муниципальном районе хутор Афанасьевский Постик насчитывает только двух жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Среди густонаселенных пунктов выделяются крупные города. Краснодар лидирует с населением более 1,15 млн человек. В Сочи проживает свыше 445 тыс. человек, а в Новороссийске — почти 262 тыс. человек. Среди курортных городов Анапа насчитывает 84 804 жителя, Геленджик — 80 534, а Ейск — 81 099.

Ранее в крае был упразднен хутор Новый Путь в Щербиновском районе, где по переписи 2010 года проживал всего один человек.

Богдан Кобец