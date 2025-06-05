На Кубани упразднили хутор с одним жителем

Законодательное собрание Краснодарского края приняло постановление об упразднении хутора Новый Путь в Щербиновском районе. Согласно данным Всероссийской переписи 2010 года, в населенном пункте проживал один человек. Документ об исключении хутора из реестра административно-территориальных единиц был подписан 29 мая 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Инициатором упразднения выступил губернатор края Вениамин Кондратьев. Документ принят в соответствии с краевым законом «Об административно-территориальном устройстве Краснодарского края и порядке его изменения» и направлен в Росреестр для внесения изменений.

Хутор Новый Путь был основан в начале 1920-х годов и располагался в Щербиновском районе Краснодарского края, входя в состав Екатериновского сельского поселения. В разное время здесь функционировали магазин, дом культуры и четырехлетняя школа.

Согласно данным Краснодарстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кубань», в крае сохраняются и другие малонаселенные муниципальные образования. Так, по последним оценкам, в Кургоковском сельском поселении проживает 452 человека, в Бесстрашненском — 473, а в Ачуевском — 494. Все они относятся к сельским поселениям.

Крупнейшим муниципальным образованием Краснодарского края остается краевой центр — город Краснодар, численность населения которого, по последним данным, превышает 1,26 млн человек. За ним следуют Сочи (561 тыс.), Прикубанский округ Краснодара (501 тыс.) и Новороссийск (345 тыс.)

Богдан Кобец