Полузащитник Джоб Беллингем перешел в «Боруссию»

Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» объявил о переходе английского полузащитника Джоба Беллингема. С 2020 по 2023 год за команду выступал его старший брат Джуд Беллингем, который на данный представляет мадридский «Реал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джоб Беллингем

Фото: Reuters Джоб Беллингем

Фото: Reuters

Соглашение Джоба Беллингема с «Боруссией» рассчитано до 2030 года. Он присоединится к команде перед клубным чемпионатом мира, который пройдет в США с 15 июня по 13 июля.

Джобу Беллингему 19 лет. С 2023 года он выступал за английский «Сандерленд». В составе команды Беллингем-младший провел 90 матчей, в которых отметился 11 голами. По итогам завершившегося сезона «Сандерленду» удалось вернуться в Английскую премьер-лигу спустя восемь лет. Ранее команда выступала в Чемпионшипе — втором по значимости дивизионе страны. Как сообщает BBC, его трансфер обошелся «Боруссии» в €32 млн, еще €5 млн «Сандерленду» будет выплачено в качестве бонуса.

Таисия Орлова