Скончался гендиректор Городского экскурсионного бюро Леонид Суханов

В ночь на 10 июня скончался гендиректор Городского экскурсионного бюро Петербурга Леонид Суханов. О смерти деятеля культуры сообщили его коллеги в социальных сетях, не уточняя причины. Информацию о прощании, месте и дате похорон объявят позднее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / gebspb Фото: vk.com / gebspb

Знавшие господина Суханова люди отмечают, что его лекции всегда отличались юмором и были насыщены фактами. Он проработал экскурсоводом 29 лет.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге в возрасте 50 лет умер актер театра и кино Константин Шелестун. Он известен по ролям в сериалах «Бандитский Петербург» и «Убойная сила».

Андрей Маркелов