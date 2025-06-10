Донские фермеры получили льготных кредитов на 12,5 млрд рублей

Аграрии Ростовской области планируют убрать около 3,2 млн га ранних зерновых культур в текущем сезоне. Ожидаемые объемы урожая покроют внутренние потребности региона, включая переработку и производство семенного материала. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Согласно сообщению, в уборочной кампании примут участие 13 тыс. зерноуборочных комбайнов, около 28 тыс. тракторов и свыше 3 тыс. единиц другой сельскохозяйственной техники.

На развитие растениеводства в 2025 году выделили 2,29 млрд руб. Земледельцы уже получили более 1,4 млрд руб., что составляет 62,1% от установленного лимита, поясняют в сообщении.

Донским селянам также предоставили 12,5 млрд руб. льготных краткосрочных кредитов, что превышает показатели 2024 года.

Валентина Любашенко