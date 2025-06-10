В двух городах Ростовской области открылись пункты экспресс-медобследований

В Ростове-на-Дону и Таганроге заработали первые два пункта медицинских экспресс-обследований. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В «пунктах здоровья» жители могут «измерить давление, рост, вес и индекс массы тела, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, насыщения крови кислородом, проверить силу мышцы сделать кардиограмму. После экспресс-обследования они получают консультации врача-терапевта и специалиста «Центра здоровья»»,— пояснили в ведомстве.

Так, в первый день обследований в донской столице в парке Горького медики выявили несколько случаев подозрения на сахарный диабет. Пациентов направили на дальнейшее обследование.

В правительстве отметили, что подобные пункты этим летом будут работать во всех городах региона.

Наталья Белоштейн