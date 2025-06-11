Власти требуют снести кафе и торговый павильон «Казаков Анапы» в Большом Утрише

Администрация Анапы обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к муниципальному казенному учреждению«Казаки Анапы». Власти требуют принудительного сноса временных построек на набережной Большого Утриша.

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Согласно материалам дела, речь идет о торговом павильоне, летнем кафе, контрольно-пропускном пункте и беседках. Спорные сооружения расположены на земельном участке площадью 9,9 тыс. кв. м. Земли относятся к категории населенных пунктов с разрешенным использованием для благоустройства пляжной зоны.

В случае невыполнения судебного предписания в установленные сроки администрация требует взыскивать с ответчика неустойку в размере 20 тыс. руб. ежедневно.

В настоящее время в судебном заседании объявлен перерыв.

МКУ «Казаки Анапы» — структурное подразделение администрации города, созданное в 2022 году. Учреждение является правопреемником МБУ «Центр развития и оказания курортных услуг». Согласно постановлению администрации курорта, МКУ «Казаки Анапы» создано с целью содействия возрождению и развитию кубанского казачества как этнокультурной социальной общности людей.

Лия Пацан