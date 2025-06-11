В апреле средний чек ипотеки татарстанцев составил 4,5 млн рублей

В апреле 2025 года средний чек ипотечных кредитов, выданных жителям Татарстана, составит почти 4,5 млн руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По итогам апреля этого года ипотеку брали 53% женщин и 47% мужчин. Средний чек займа, который получили женщины, превысил 4,281 млн руб. У мужчин средний объем ипотеки составил 4,640 млн руб.

Средний срок кредита, который получили татарстанцы в апреле, составил 277 месяцев (чуть больше 23 лет).

Ипотеки чаще всего брали мужчины и женщины в возрасте от 25 до 45 лет (41% и 42% соответственно).

Диана Соловьёва