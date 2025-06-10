Паслер: яровой сев на Среднем Урале выполнен на 85% запланированной площади

Посевная кампания на Среднем Урале подходит к завершению, яровой сев выполнен на 85% запланированной площади, сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Аграрии уже приступили к уборке кормовой культуры – люцерны. Это важный компонент рациона животных, растение богато белком, минеральными веществами и витаминами»,— отметил глава региона. Сельхозпредприятиям региона необходимо заготовить более 1 млн т сенажа, свыше 750 тыс. т силоса и 180 тыс. т сена.

Одними из первых на уборку кормовых вышли работники колхоза «Урал» в Ирбитском районе, где кормовыми культурами засеяно около 4 тыс. га. В 2025 году предстоит засеять более 760 тыс. гектаров земли, почти половина из которых — кормовыми культурами.

Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в рамках рабочей поездки в Ирбит встретился с руководителями предприятий АПК, где обсудил дальнейшие планы по поддержке отрасли. На встерче врио губернатора похвалил коллектив кооператива «Килачевский».

Полина Щуцкая

Полина Щуцкая