Денис Паслер обсудил с сельхозпроизводителями в Ирбите перспективы развития АПК

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в рамках рабочей поездки в Ирбит встретился с руководителями предприятий АПК, где обсудил дальнейшие планы по поддержке отрасли. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На встрече обсудили вопросы закупки новой сельхозтехники, кадрового обеспечения и расширения мер поддержки. «Вы большие молодцы: весь коллектив работает стабильно целыми десятилетиями. Отличные показатели, успешные»,— обратился Денис Паслер к руководителю кооператива «Килачевский» Анатолию Никифорову. Глава региона отметил, что актуальными вопросами для аграриев остаются: закупка новой сельхозтехники, кадровое обеспечение и расширение мер поддрежки.

Врио губернатора поручил департаменту по охране животного мира найти решение проблемы участившихся случаев порчи посевов дикими животными в кооперативе «Килачевский».

Кроме того, в ходе поездки Денис Паслер посетил Ирбитский молочный завод и оценил современные модели ирбитских мотоциклов «Урал».

Полина Щуцкая