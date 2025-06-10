На Ставрополье экс-заведующая госучреждения подозревается в хищении 2 млн рублей

Бывшая руководительница одного из муниципальных казенных учреждений в станице Суворовской Предгорного округа подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия чиновница могла похитить из местного бюджета свыше 1 млн 980 тыс. руб., сообщает пресс-служба СУ СК региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«С января 2021 года по май 2024 года подозреваемая издавала приказы о трудоустройстве семи человек на различные позиции. Однако фактически эти сотрудники работу не выполняли. Это стало основанием для незаконного начисления и получения зарплат, которыми экс-заведующая распоряжалась самостоятельно»,— следует из сообщения.

Подозревая проходит по части 4 статьи 159 УК РФ.

Следователь СК России проводит процессуальные действия для закрепления собранных доказательств. Также принимаются меры по возмещению причиненного ущерба.

Николай Аксенов