RTVI: дело о теракте возбудили после схода тепловоза в Белгородской области

Уголовное дело по двум статьям возбуждено по факту схода тепловоза с рельсов в Белгородской области. Об этом пишет RTVI.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

По данным издания, на месте происшествия обнаружены часть пластиковой бутылки и элементы взрывчатки. По делу о теракте (ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатки в составе организованной группы (ст. 222.1 УК РФ) виновным грозит суммарно до 40 лет лишения свободы.

6 июня при подрыве железной дороги резервный тепловоз сошел с рельсов в районе перегона Беленихино—Прохоровка. В результате никто не пострадал, но движение поездов было задержано на два с половиной часа.

Похожие инциденты 31 мая и 1 июня произошли в Брянской и Курской областях. В результате подрыва мостов погибли 7 человек, пострадали более 120. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин говорил, что украинские спецслужбы причастны к обоим происшествиям. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отложенные взрывы».

Екатерина Отрашкевич