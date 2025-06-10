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Коммерсантъ FM
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RTVI: дело о теракте возбудили после схода тепловоза в Белгородской области

Уголовное дело по двум статьям возбуждено по факту схода тепловоза с рельсов в Белгородской области. Об этом пишет RTVI.

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

По данным издания, на месте происшествия обнаружены часть пластиковой бутылки и элементы взрывчатки. По делу о теракте (ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатки в составе организованной группы (ст. 222.1 УК РФ) виновным грозит суммарно до 40 лет лишения свободы.

6 июня при подрыве железной дороги резервный тепловоз сошел с рельсов в районе перегона Беленихино—Прохоровка. В результате никто не пострадал, но движение поездов было задержано на два с половиной часа.

Похожие инциденты 31 мая и 1 июня произошли в Брянской и Курской областях. В результате подрыва мостов погибли 7 человек, пострадали более 120. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин говорил, что украинские спецслужбы причастны к обоим происшествиям. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Фотогалерея

Последствия обрушения моста в Брянской области

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В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Поврежденные вагоны

Поврежденные вагоны

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Ремонтный поезд на месте трагедии

Ремонтный поезд на месте трагедии

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия

Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия

Фото: Stringer / Reuters

Специалисты экстренных служб на месте происшествия

Специалисты экстренных служб на месте происшествия

Фото: Stringer / Reuters

Фото: Russian Emergencies Ministry / Handout / Reuters

Фото: Russian Emergencies Ministry / Handout / Reuters

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Поврежденные вагоны

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Ремонтный поезд на месте трагедии

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия

Фото: Stringer / Reuters

Специалисты экстренных служб на месте происшествия

Фото: Stringer / Reuters

Фото: Russian Emergencies Ministry / Handout / Reuters

Фото: Russian Emergencies Ministry / Handout / Reuters

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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Подробнее — в материале «Ъ» «Отложенные взрывы».

Екатерина Отрашкевич

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