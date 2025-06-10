В 19 отдаленных селах Ставрополья появился мобильный интернет

Почти 5 тыс. жителей 19 малых населенных пунктов в 11 округах Ставропольского края получили доступ к сотовой связи и мобильному интернету в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Об этом сообщили в МТС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сеть развернули в хуторах, поселках и станицах Андроповского, Буденновского, Георгиевского, Изобильненского, Красногвардейского, Курского, Левокумского, Новоалександровского, Петровского, Предгорного и Туркменского округов. Работы проводились по программе «Устранение цифрового неравенства».

В числе подключенных населенных пунктов — хутор Красная Балка Изобильненского округа, расположенный в 40 км от Ставрополя. Здесь проживает около 100 человек, а природный объект Каменный хаос привлекает туристов. Теперь жители и гости хутора смогут пользоваться цифровыми сервисами наравне с краевым центром.

Николай Аксенов