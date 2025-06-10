Банк России принял решение установить ключевую ставку на уровне 20%. С октября 2024 года она составляла 21%, это первое понижение ставки регулятора за три года. «Ъ-Урал» поговорил с представителями бизнеса, банковского сектора и аналитиками о том, как это скажется на уральском рынке. Подробнее в рубрике «Прямая речь».

Марина Мясникова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Марина Мясникова, начальник Уральского ГУ Банка России:

– Мы видим, что инфляция замедляется, значит, высокая ставка работает. Например, на Среднем Урале текущий рост цен замедляется еще с ноября. В апреле цены выросли всего на 0,3%. При этом спрос по-прежнему превышает предложение. Чтобы спрос не перегревал экономику, Банк России уже длительное время поддерживает высокие ставки в экономике. Кредиты стали менее привлекательными, люди берут их гораздо меньше. А вот положить деньги на вклад по-прежнему выгодно, поэтому потребители предпочитают копить, а не тратить. В Свердловской области это хорошо видно: в апреле задолженность по потребительским кредитам уменьшилась на 1 млрд руб., а денег на вкладах и счетах за месяц стало больше на 43 млрд руб.. За счет этого и достигается более сбалансированная динамика спроса на товары и услуги и их предложения – это важный шаг к снижению инфляции.

Кредиты также растут, хотя и более умеренно, чем в 2024 году. В апреле общий портфель кредитов компаниям увеличился на 92 млрд руб., до 2,3 трлн руб. Мы будем держать ключевую ставку на таком уровне, который необходим для возвращения инфляции к цели в 4% в 2026 году.

Павел Глухих

Фото: Предоставлено Павлом Глухих

Павел Глухих, кандидат экономических наук, доцент, старший научный сотрудник института экономики УрО РАН:

– Снижения до 20% недостаточно, поскольку выживать при такой ставке можно, а развиваться нельзя. При таком уровне ключевой ставки, по мнению предпринимателей малого бизнеса, уровне сохранятся все негативные последствия высокой стоимости денег: увеличение ФОТ (фонда оплаты труда), невозможность конкурировать с «серыми» компаниями, мы остаемся в состоянии «выживания». Даже при наличии спроса на кредит бизнес не сможет получить финансирование без залога, что приводит как к замедлению роста бизнеса, так и к сложностям с планированием и инвестированием.

Валерий Пиличев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП):

– Снижение ключевой ставки на один процент — это, безусловно, позитивный сигнал. Однако стоимость заимствований для предпринимателей по-прежнему остается высокой, существенного изменения спроса не ожидаю. Несмотря на то, что мы предоставляем займы по ключевой ставке без всяких комиссий и дополнительных процентов — то есть под 20% — по отзывам предпринимателей это все равно дорого. При этом потребность в заемных деньгах у бизнеса сохраняется.

Андрей Хафизов

Фото: Предоставлено Банком Синара

Андрей Хафизов, директор розничного бизнеса «Банка Синара»:

– Мы не прогнозируем каких-либо значительных колебаний в потребительском спросе, всплеска интереса к кредитованию или падения популярности депозитных счетов. Снижение ключевой ставки на один процентный пункт представляется незначительным, а Центральный банк занял сдержанную позицию, подчеркнув приоритет борьбы с инфляцией. Это означает, что кредитные продукты, вероятно, сохранят высокую стоимость, в том числе из-за ужесточения регуляторных требований. Геополитическая нестабильность поддерживает интерес к вкладам как к надежному инструменту, в то время как другие инвестиционные возможности могут казаться менее привлекательными.

Принятое решение о снижении ключевой ставки не окажет существенного влияния на работу банка, поскольку устойчивая тенденция к дальнейшему снижению ставки пока не прослеживается.

Михаил Хорьков

Фото: Денис Насаев; предоставлено Михаилом Хорьковым

Михаил Хорьков, глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН):

– Ничего принципиально не поменяется. Ставки по рыночной ипотеке как были крайне высокими, так и остаются. С точки зрения проектного финансирования для застройщиков тоже мало что меняется. Эффект этого решения скорее психологический, оно сигнализирует о том, что пик по ключевой ставке пройден, дальше скорее всего ситуация будет меняться в лучшую сторону. Хоть и медленно, но все будут ждать шагов по дальнейшему снижению ставки. В этой связи, раз будут формироваться ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки, то и покупатели спешить не будут, они будут закладывать возможность взять ипотечный кредит в будущем под более разумный процент. Часть рисковых заемщиков будет готова брать дорогую ипотеку в надежде рефинансировать ее, однако таких всегда меньшинство.

В краткосрочной перспективе можно ожидать, что покупатели займут выжидательную позицию в расчете на то, что к концу года ситуация изменится в лучшую сторону. С другой стороны, это тоже не приведет к заметным изменениям на рынке, потому что заемщиков, которые брали кредиты по крайне высоким ипотечным ставкам, на рынке практически не было. Так что это больше символичный шаг для рынка жилья, чем реальные изменения.

Альберт Сынгизов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Альберт Сынгизов, директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР:

– Снижение ключевой ставки на 1% привело к снижению ставок по кредитам на 1,5-2%. Это снижение не приведет к какому-то значительному росту спроса на кредиты в краткосрочной перспективе, однако создает предпосылки к постепенному восстановлению объемов кредитования. Что касается ставок по депозитам, то они задолго до заседания ЦБ начали корректироваться вниз на фоне ожиданий снижения ключевой ставки. Снижение ставок по депозитам продолжится, но на востребованности депозитов это существенно не отразится. Бизнес продолжит активно размещать свободную ликвидность в депозиты, это важный дополнительный источник для повышения доходов предпринимателей.

Данил Кузнецов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Данил Кузнецов, коммерческий директор ГК «Атомстройкомплекс»:

– Снижение ключевой ставки на 1% не окажет существенного влияния на строительный рынок. Безусловно, пропорционально снизится стоимость проектного финансирования, однако это не повлияет на доступность жилья – ставки по ипотеке по-прежнему остаются заградительными для обычных покупателей. Мы можем ожидать роста ипотечных сделок только когда ключевая ставка снизится хотя бы до 12%, а до того – предлагать гибкую систему рассрочек, ориентироваться на покупателей, которые приобретают жилье за наличный расчет, а также по программе «семейная ипотека».

Ксения Плешкова

Фото: Предоставлено компанией «Практика»

Ксения Плешкова, коммерческий директор девелопера «Практика»:

– Недавнее снижение ипотечных ставок пока оказывает скорее психологическое, чем существенное экономическое воздействие. Для большинства заемщиков разница в 1% не приведет к значительному уменьшению ежемесячного платежа. Однако сам тренд на снижение ставок может стимулировать спрос – часть покупателей, увидев позитивную динамику, начнет активнее рассматривать возможность приобретения жилья.

Важные изменения произошли и в программе семейной ипотеки – отмена банковских комиссий сделала этот продукт более доступным. Ранее эти дополнительные платежи (до 10% от стоимости) либо включались в цену квартиры, либо добавлялись к сумме кредита, что в обоих случаях увеличивало финансовую нагрузку на покупателя. Теперь условия стали более прозрачными и предсказуемыми для заемщиков. Совокупность этих факторов может постепенно оживить рынок, хотя мгновенного эффекта ожидать не стоит. Основное влияние проявится в среднесрочной перспективе, когда улучшение условий кредитования совпадет с адаптацией покупателей к новой рыночной ситуации.

Подготовили Анна Капустина, Мария Игнатова