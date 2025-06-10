Доля льготной ипотеки остаётся на стабильно высоком уровне — 85,8%

Согласно ежемесячному исследованию Аналитического центра Домклик, в мае 2025 года Сбер выдал более 164,2 млрд руб. по льготным ипотечным программам. Доля льготной ипотеки в общем объёме выдач по-прежнему остаётся высокой — 85,8%. Ниже 80% доля льготных программ не опускается с февраля, когда этот показатель составил 84%. Для сравнения: в мае 2024 года льготные программы занимали около 78% всего ипотечного финансирования.

В мае 2025 года выдачи в рамках «Семейной ипотеки» приблизились к 134 млрд руб. — на 1,4% меньше, чем в апреле, что аналитики объясняют небольшим спадом деловой активности из-за праздников. Значительно увеличились выдачи по ИТ-ипотеке — на 75% больше, чем в апреле. Общая сумма оформленных ипотечных кредитов по этой программе составила около 3,7 млрд руб. Подросла и доля ИТ-ипотеки в общих выдачах — почти на 1 п. п.

Востребованность рыночных программ снизилась на 1,3 п. п. — до 14,2%. Рыночную ипотеку преимущественно брали для покупки вторичного жилья — на него пришлось более 50% таких кредитов.

Регионом с наибольшей долей рыночных программ в выдачах стала Омская область (28,4%), второе место в рейтинге заняла Мурманская область (28%).