Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отказ от ужесточения санкций против России западные партнеры объясняли в том числе тем, что в ряды ВСУ не мобилизуют с 18 лет. По его словам, украинские власти с такой позицией не согласны.

«Мы предоставили возможность 18-24-летним служить, если этого хотят наши партнеры. Это то, что мы им сейчас дали, в соответствии с нашим законодательством. Между тем, тысячи людей сражаются на передовой без надлежащего оружия»,— сказал Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию изданию Valaszo Oline.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине после начала российской спецоперации 24 февраля 2022 года. Изначально украинское законодательство предполагало мобилизацию граждан от 27 до 60 лет. В прошлом году минимальный порог призыва снизили до 25 лет. При этом для молодых людей 18-24 лет, имеющих право на отсрочку от призыва, с этого года существует новая система контрактов для службы в армии. Незадолго до этого СМИ сообщали, что администрация бывшего президента США Джо Байдена призывала власти Украины мобилизовывать граждан с 18 лет.

Лусине Баласян