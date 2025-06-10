Двух рядовых — участников СВО похоронили в Удмуртии

Двух рядовых — участников специальной военной операции похоронили в двух районах Удмуртии. Об этом в соцсетях сообщают пресс-службы администраций муниципалитетов. В Кизнерском районе в последний путь проводили Павла Л., а в Красногорском районе похоронили Александра К.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Глава региона Александр Бречалов и руководители муниципалитетов выразили соболезнования семьям погибших. Помощь родственникам оказывается в полном объеме.