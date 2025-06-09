В Сабинском районе Татарстана утонул 15-летний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Сабинском районе Татарстана утонул ребенок

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Сабинском районе Татарстана утонул ребенок

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительной информации, происшествие произошло около 13:00 на плотине у окраины поселка городского типа Богатые Сабы. Сообщается, что мальчик плавал в месте, не предназначенном для купания.

На место выехал прокурор Сабинского района Татарстана Раиль Шаймарданов. Установление всех обстоятельств произошедшего находится на контроле ведомства.

Диана Соловьёва