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В Сабинском районе Татарстана утонул ребенок

В Сабинском районе Татарстана утонул 15-летний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В Сабинском районе Татарстана утонул ребенок

В Сабинском районе Татарстана утонул ребенок

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Сабинском районе Татарстана утонул ребенок

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительной информации, происшествие произошло около 13:00 на плотине у окраины поселка городского типа Богатые Сабы. Сообщается, что мальчик плавал в месте, не предназначенном для купания.

На место выехал прокурор Сабинского района Татарстана Раиль Шаймарданов. Установление всех обстоятельств произошедшего находится на контроле ведомства.

Диана Соловьёва

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