Иноагента Шлосберга отправили в ИВС на ночь в качестве подозреваемого
Зампредседателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (внесен Минюстом в реестр иноагентов) задержали в Пскове в качестве подозреваемого и поместили в изолятор временного содержания. Политику предъявлено обвинение по уголовной статье о дискредитации российской армии (ч.1 ст. 280.3 УК РФ).
Лев Шлосберг (признан иноагентом)
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
По информации псковского отделения «Яблока», поводом для уголовного дела стало участие господина Шлосберга (признан иноагентом) в теледебатах, во время которых он высказывал мнение о необходимости прекращения боевых действий в рамках СВО.
«Политик возражал против задержания,— отметили в партии.— Он заявил, что для него (задержания.— "Ъ") нет никаких оснований, событие преступления отсутствует».
Заседание суда об избрании меры пресечения назначено на среду. Ранее во вторник в псковской квартире Льва Шлосберга (признан иноагентом) прошел обыск.