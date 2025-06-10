Иноагента Шлосберга отправили в ИВС на ночь в качестве подозреваемого

Зампредседателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (внесен Минюстом в реестр иноагентов) задержали в Пскове в качестве подозреваемого и поместили в изолятор временного содержания. Политику предъявлено обвинение по уголовной статье о дискредитации российской армии (ч.1 ст. 280.3 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лев Шлосберг (признан иноагентом)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Лев Шлосберг (признан иноагентом)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По информации псковского отделения «Яблока», поводом для уголовного дела стало участие господина Шлосберга (признан иноагентом) в теледебатах, во время которых он высказывал мнение о необходимости прекращения боевых действий в рамках СВО.

«Политик возражал против задержания,— отметили в партии.— Он заявил, что для него (задержания.— "Ъ") нет никаких оснований, событие преступления отсутствует».

Заседание суда об избрании меры пресечения назначено на среду. Ранее во вторник в псковской квартире Льва Шлосберга (признан иноагентом) прошел обыск.